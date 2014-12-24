Светлогорск: начальника ГАИ сбил Mercedes

Новости Беларуси. Начальник ГАИ с травмами ног и позвоночника доставлен в больницу.

Светлагорскі гарадскі партал:

Как нам сообщил представитель ГАИ Гомельской области Ольга Резвякова, сотрудники ГАИ обеспечивали беспрепятственное движение транспорта спасателей. В этот момент на начальника ГАИ Светлогорска Андрея Малаева совершил наезд 41-летний водитель Mercedes C180.

Как уточнили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, Андрей Малаев был в форме со световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.

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