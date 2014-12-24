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Светлогорск: начальника ГАИ сбил Mercedes

24 декабря 2014 11:26
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Новости Беларуси. Начальник ГАИ с травмами ног и позвоночника доставлен в больницу.

Светлагорскі гарадскі партал:
Как нам сообщил представитель ГАИ Гомельской области Ольга Резвякова, сотрудники ГАИ обеспечивали  беспрепятственное движение транспорта спасателей. В этот момент на начальника ГАИ Светлогорска Андрея Малаева совершил наезд 41-летний водитель Mercedes C180.

Как уточнили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, Андрей Малаев был в форме со световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также: Страшная авария в Могилёве. В понедельник утром на выезде из города иномарка, повредив турникет дорожного ограждения, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с другой машиной. От сильного удара водитель 20-летний житель Могилева и пассажир первого авто погибли на месте. Водитель другой машины получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

# авто # Авария в Гомельской области # Андрей Малаев

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