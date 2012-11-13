Столкновение молоковоза и «Жигулей» в Гомельской области. Два человека погибли

Новости Беларуси. Утром 12 октября на автодороге граница Украины – Гомель – Витебск – граница Российской Федерации молоковоз Рогачевского молокозавода врезался в «Жигули».

Молоковоз вблизи деревни Заболоть Чечерского района, выехал на встречную полосу. В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля – оба жители Буда-Кошелёвского района, погибли.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить следствию.

Днём ранее на этой же трассе сотрудники ГАИ стрельбой остановили нарушителя. Водитель автомобиля Honda Civic отказался реагировать на просьбы остановиться. Выезжая на полосу встречного движения, мужчина создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Спустя 40 минут один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел и семь выстрелов по колесам автомобиля нарушителя. Одна из пуль задела водителя. Огнестрельное ранение угрозы для его жизни не представляет.