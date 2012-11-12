Пьяный водитель на большой скорости врезался в иномарку во Фрунзенском районе

Новости Минска. Пьяный водитель стал виновником серьезной аварии, которая произошла сегодня на перекрестке Одинцова – Лобанка. Решив развернуться, водитель не уступил дорогу встречной иномарке и врезался в нее на большой скорости.

Оба участника ДТП получили травмы и были отправлены в столичные клиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентин Стрекалов, старший инспектор ГАИ Фрунзенского района:

Машины были в технически неисправном состоянии. Причинен очень большой материальный ущерб. Водителю, который находился в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение права управления транспортным средством, а также штраф.