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Пьяный водитель на большой скорости врезался в иномарку во Фрунзенском районе

12 ноября 2012 19:23
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Новости Минска. Пьяный водитель стал виновником серьезной аварии, которая произошла сегодня на перекрестке Одинцова – Лобанка. Решив развернуться, водитель не уступил дорогу встречной иномарке и врезался в нее на большой скорости.

Оба участника ДТП получили травмы и были отправлены в столичные клиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентин Стрекалов, старший инспектор ГАИ Фрунзенского района:
Машины были в технически неисправном состоянии. Причинен очень большой материальный ущерб. Водителю, который находился в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение права управления транспортным средством, а также штраф.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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