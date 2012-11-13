Пьяного водителя на автодороге Витебск – Гомель остановили стрельбой. Нарушитель ранен

Новости Беларуси. Ночью 10 ноября сотрудники ГАИ, только прибегнув к табельному оружию, смогли остановить нарушителя на автодороге Витебск – Гомель: водитель автомобиля Honda Civic отказался реагировать на просьбы остановиться. Мужчина, выезжая на полосу встречного движения, создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

Погоня длилась 40 минут. В районе деревни Сидоровка Могилевского района один из правоохранителей произвел один предупредительный выстрел и семь выстрелов по колесам автомобиля нарушителя. Одна из пуль ранила водителя.

Задержанным оказался ранее судимый за управление автомобилем в пьяном виде 23-летний молодой человек. В состоянии алкогольного опьянения он находился и 10 ноября. Огнестрельное ранение угрозы для его жизни не представляет.

Напомним, 27 сентября на трассе Минск – Гомель, чтобы остановить пьяного нарушителя, инспекторам пришлось стрелять по колесам. С помощью громкоговорящего устройства водителя просили остановиться, но тот игнорировал все призывы и на большой скорости выехал на трассу Минск-Гомель. Оказавшись на трассе, пьяный мужчина создал реальную угрозу другим участникам движения. Тогда инспекторы ГАИ приняли решение об использовании табельного оружия. Как выяснилось, кроме водителя, в автомобиле находились еще три пассажира. Они не пострадали, а при задержании даже оказали сопротивление.

В начале октября за управление транспортом без прав, без документов на автомобиль, движение на запрещающий сигнал светофора, выезды на полосу встречного движения, неподчинение требованиям сотрудников ГАИ об остановке и т.д. в отношении водителя внедорожника «Мерседес» составлено восемь административных протоколов. 38-летнего мужчину, лишенного права управления транспортными средствами, в центре Минска преследовали шесть экипажей ГАИ. Водителя удалось оставить под мостом на Партизанском проспекте, когда тот попытался развернуть автомобиль. При задержании автомобилист оказал сопротивление: не захотел выйти из машины самостоятельно. По словам нарушителя, преследования ГАИ он просто не заметил, был не в настроении.