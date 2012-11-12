Школьница устроила массовое ДТП в Гродно

Новости Беларуси. Вечером в субботу 17-летняя школьница стала виновницей крупного ДТП. Из 8 автомобилей, в которые врезалась «бесправница», 7 подлежат ремонту.

Как рассказал AUTO.TUT.BY начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, девушка, приняв, очевидно для храбрости, несколько литров пива, решила научиться водить автомобиль.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

25-летний молодой человек позвонил своей несовершеннолетней подруге с просьбой выйти на улицу. Девушка спустилась во двор и села в Volkswagen Sharan приятеля. В машине они выпили около двух литров пива. После этого 17-летняя школьница с разрешения друга решила прокатиться. Едва она успела завести машину, включить первую передачу и убрать ногу с педали сцепления, как Volkswagen стал быстро набирать скорость. Неуправляемый автомобиль рванул на стоянку, где были припаркованы восемь машин, семь из которых подлежат ремонту. Судя по повреждениям, минивэн то двигался вперед, то сдавал назад. Поврежден и Volkswagen..



Содержание алкоголя в организме школьницы в пять раз превысило допустимую норму.



Более двух промилле алкоголя обнаружено в крови россиянина, по вине которого в начале месяца на протяжении шести часов было заблокировано движение на МКАД в Минске. Во время движения водитель фуры потерял управление, при этом автопоезд задел металлическое ограждение, балка лопнула и перегородила движение уже в другую сторону. Из поврежденного грузовика стало вытекать топливо на асфальт, но прибывшие спасатели его убрали. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу.