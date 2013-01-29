Советская столица гонок – так окрестили Минск в 50-х годах

Новости Минска. В конце 1950 годов в Минске стартовала настоящая автоэпидемия. Записаться в ряды «шумахеров» было так же желанно, как и полететь космос. Молодые люди жаждали высоких скоростей и сами создавали «формулу» своей мечты. Шоу юных автопилотов собирало аншлаги по всему городу. Советская столица гонок – так окрестили Минск.

1 км в летописи столичного автоспорта отмечен на большой кольцевой трассе около Кургана Славы. Здесь в 1955 году состоялся первый чемпионат Советского Союза. И понеслась.

Анатолий Николаевич Альхимович стал первым минчанином в сборной СССР по шоссейно-кольцевым автогонкам. Его имя гремело на всю страну, а 1970 годы и вовсе называли «временем Альхимовича».

Свои права он получил еще в 16. За плечами был мотоспорт и даже небо. Проба в мир автоскоростей прошла возле театра Оперы и балета, на площади Парижской коммуны, в 1964 году. Виражи на болиде юного Альхимовича зрители оценили по достоинству.

Маршрут соревнований начинался от современной автостоянки к памятнику Богдановичу и фонтанам – так и кружили вокруг Оперного. В 1960 годы соревнования на картах собирали здесь не меньше зрителей, чем оперные представления.

Первые формулы и авторский хендмейд – особая гордость гонщиков. Списанные в таксопарках и организациях машины молодые пилоты достраивали и переделывали под себя. Но автограф был у всех неизменный – фамилия и группа крови.

Анатолий Альхимович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, судья высшей Национальной категории:

Конец 1950 годов - начало 1960 очень была модной машина на базе «Победы», во-первых, «Победа» - обтекаемая машина, крышу срезал, стекло оставил, ниже посадил – смотришь, получался уже спортивный кабрио, и запчасти легко было для него доставать. Карты делали на минском мотовелозаводе, в ДОСААФе. Это была исключительно самодельная техника. Самая большая проблема была, где взять колеса. Самые были колеса – это заднее колесо из самолета, дутик так называемый.

Самодельная техника полностью исчезла лишь к 1975 году, когда все перешли на фирменные авто. Советскую эстафету открыл завод в Таллине, который начал выпуск знаменитые «Эстонии» с мотоциклетным двигателем. Первой формулой для Анатолия Альхимовича стала «Эстония-15» под названием «Чахотка».

На этом миниатюрном транспорте он выиграл чемпионат республики 1968 года. И хотя большая часть карьеры Альхимовича прошла на формулах, в его спортивной жизни были и кузовные авто, и, конечно, кольцевые экипажи, которые принесли немало побед.

Кстати, за руль пускали далеко не всех. Пропуск к модному хобби минчане получали через автоклуб и станочный парк. Только изучив «железо» от сварки до кузова, в итоге становились гонщиками.

Анатолий Альхимович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, судья высшей Национальной категории:

Начинали, как правило, либо с мотоцикла, либо приходя с "метлы" и в гаражи. И на "метелке" въезжали потихоньку в сидение машины.

От конструкторских находок и опыта автомобилестроения - к долгожданным стартам. В 1960 годы главные магистрали Минска становились трассами для гонщиков. В любое время года столичный стадион «Динамо» традиционно собирал поклонников динамичного картинга.

В феврале 1962 года по заснеженному «Динамо» наворачивали круги мотоэкстремалы. Среди них - известный чемпион Беларуси Лев Воронович.

Место современного кинотеатра «Октябрь» для мотоциклистов стало не менее традиционным. Правда, трассу здесь заменяли вот такие горки. Шум моторов картов регулярно доносился и с велотрека парка Горького, и с площадок у Дворца спорта, и у Тракторного завода. А на Круглой площади 50 лет назад был настоящий рай для поклонников высоких скоростей. На месте кафе находился автомагазин.

Анатолий Альхимович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, судья высшей Национальной категории:

В Минске давали старт ралли Монте-Карло на Центральной площади. Руководство шло, ночью, без вопросов. Белорусские экипажи тоже принимали участие, правда, только до Бреста. Руководство автомобильного спорта, которое концентрировалось в Москве, понимало, что использовать Минск как базу очень удобно. Народ технически грамотный, руководство поощряет и есть, где.

С открытием трассы на Боровой в 1960 годах Минск опустел. Горожане массово съезжались на шоу автопилотов. Почетным гостем здесь всегда был Петр Миронович Машеров, по праздникам он садился в парадный ЗИЛ и чествовал спортсменов. Репутация этой трассы вмиг вышла за пределы республики. Международный Кубок дружбы социалистических стран, чемпионаты СССР. Белорусские кольцевики стабильно боролись за первые места и были лидерами соревнований.

Анатолий Альхимович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, судья высшей Национальной категории:

Вот сейчас мы стоим на старте той самой легендарной Боровой, на которой с 1960 годов началась история большого белорусского автоспорта. На этом асфальте выросло немало мастеров спорта Советского Союза. В Боровой побед много было, я считаю, что та команда, в которой мне пришлось много лет выступать и Анкудов, двукратный чемпион Советского Союза, и Ваня Кобылянский, призер Чемпионата Советского Союза, и наш родоначальник, Банников Дмитрий, первый серебряный призер Чемпионата Советского Союза по "Формуле".

Перестройка 1990 годов свернула перспективный проект «Гонки для Беларуси», когда наши спортсмены гоняли по лучшим европейским трассам. Вы удивитесь, но в Минске в начале 1990 даже выпускали настоящие "Формулы!"

Анатолий Альхимович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, судья высшей Национальной категории:

Здесь, на бывшей третьей Поселковой улице, теперь улице Олешева, в цехах этого завода «Белбыта» белорусские энтузиасты Александр Сенькевич вместе с немцем Йоханом Кнаппом начали производство самых современных гоночных автомобилей, как теперь модно называть их, болидов. Здесь, кстати, и отмечали мы и первую «Формулу-3», которую сделали Даллару, и надеялись, что на ней будут гоняться наши белорусские спортсмены, но, к сожалению, не получилось.

Сегодня от былого мелколесья на Боровой не осталось и следа, ровно, как и от крутых поворотов искрометных «Эстоний» и «Побед». Но десятки наград и раритеты прошлого века, как безмолвное напоминание и надежда на новую страницу в жизни белорусского автоспорта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анатолий Альхимович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, судья высшей Национальной категории:

Пройдет время, и возобновится это: людям это надо. А Минску – тем более, с его историей, с его автомобильным прошлым.