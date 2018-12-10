Скутер на батарейках, на котором можно перевезти мешок картошки. Показываем белорусские новинки электротранспорта

Белорусская история экотранспорта. Последнюю неделю все автолюбители обсуждают запуск в серию отечественных электрокаров. Между тем, мало кто знает, что помимо «зелёных машин», готовятся к выходу в свет ещё несколько бестопливных проектов.

Например, электровелосипед. От обычного он отличается тем, что в переднем колесе заспицован мотор, а на багажнике разместился аккумулятор. Технология, со слов создателей, ставится на любой городской двухколёсник и вполне может избавить владельца от необходимости крутить педали. Единственный нюанс – полихачить на нём не получится.

Владимир Булатовский, начальник конструкторско-технологического отдела приборостроительного предприятия:

В соответствии с нормами Таможенного союза, наш комплекс мотор-колеса и контроллера с аккумуляторной батареей позволяет достигать скорости 25 километров в час.

Двигатель в такой конструкции помогает поддерживать обороты, или и вовсе работает автономно. Правда, в этом случае батарея даст о себе знать гораздо быстрее. Однако, эвакуатор ждать не придётся. Педальный привод никто не отменял.

Ещё один козырь конструкторов – скутер на батарейках. Пока он может ездить только по тротуарам, а это значит – безопасность превыше всего. Максимум что может выдать такой транспорт – те же 25 километров в час. Впрочем, главная фишка техники – не скорость, а народный функционал.

Степан Янкевич, начальник научно-исследовательского отдела приборостроительного предприятия:

Наши скутеры рассчитаны на большие перегрузы, чтобы можно было перевезти какой-то груз на поддоне между ног. Грубо говоря, мешок картошки тот же самый.

Со стартом мотосезона разработчики обещают представить модель с правом участия в дорожном движении. Между тем, все детали и комплектующие для будущих электроновинок производят здесь же, а львиная доля этапов сборки происходит вручную. С поставкой же нового оборудования все процессы пойдут куда быстрее. Степан Янкевич:

К следующему сезону будет подготовлена партия не менее двухсот единиц техники различной. Это будут как скутера, так и мотокомплекты.

В ближайшие месяцы специалисты будут работать над опытной партией, готовить макеты и эскизы. Мы же зашли в экспериментальный участок. На этом станке готовят колёсные диски для будущих электроскутеров и через полтора часа их станет на 1 больше.

На этом список будущих премьер не заканчивается. В недрах предприятия ежедневно кипит работа над приводами для электромотоциклов. В зависимости от батареи, контроллера и напряжения, по мощности белорусские байки не будут уступать четырехколёсным малолитражкам. Дмитрий Малинов, техник приборостроительного предприятия:

Мы, примерно, ожидаем скорости около ста километров в час. Хотим сделать.

Но как говорится в этой индустрии: «встречают по кузову». К слову, в основе концепта двухколёсной техники будущего лежит ностальгический образ мотоцикла «Минск». Правда, за счёт отсутствия двигателя внутреннего сгорания у современного транспорта опций на порядок больше. Евгений Чуков, инженер-дизайнер приборостроительного предприятия:

У нас много свободного пространства внутри. Для мотоциклистов важно взять с собой инструменты необходимые. Из-за того, что у нас всё переносится на электронное оборудование, у нас появляется свободное пространство, которое мы можем использовать, как своеобразный багажник.