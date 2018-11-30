Почему нельзя ставить на передние колёса шины с лучшими протекторами, а на задние – с худшими

С 26 ноября по 6 декабря в нашей стране проходит республиканская профилактическая акция по профилактике ДТП в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют готовность белорусских водителей к зиме. Как понять, что ваш автомобиль соответствует всем нормам?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей.

«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:

Очень часто возникает ошибочное мнение у водителей, когда должны быть одинаковые шины. На ведущую ось ставят шины с лучшим протектором, а на другую ось – с худшим. Что возникает на практике: когда водитель при первом снеге пытается резко затормозить, например, на загородной трассе, передние ведущие колеса с хорошим протектором начинают тормозить, а задние же начинают скользить. В результате автомобиль раскручивает и очень часто автомобили оказываются на встречной полосе движения, что приводит к серьёзным авариям. Поэтому величина протектора должна быть на всех колёсах, примерно, одинаковой.