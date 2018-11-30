Что грозит за езду без зимних шин и на «лысой резине»?

С 26 ноября по 6 декабря в нашей стране проходит республиканская профилактическая акция по профилактике ДТП в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют готовность белорусских водителей к зиме. Как понять, что ваш автомобиль соответствует всем нормам?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей.

«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:

Есть административная ответственность за то, что люди не поменяли шины с летних на зимние. Штраф составляет до 0,5 базовой величины. Однако есть ещё один показатель, за который можно штрафовать, это остаточная величина протектора. На зимних шинах должна быть 4 мм и больше, есть достаточная величина протектора меньше – «лысая резина», штраф составляет до 1 базовой величины, а повторно в течение года – от 2 до 5.