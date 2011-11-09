Прямой эфир

«Скорая помощь» протаранила остановку на улице Якуба Колоса в Минске

09 ноября 2011 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аварию спровоцировала иномарка, которая ехала во второй полосе.

Водитель «Фольксвагена» решил развернуться, но не уступил дорогу «скорой», которая двигалась по трамвайным путям. Водитель медтранспорта попытался уйти от столкновения. Однако, машину занесло, и она врезалась в трамвайную остановку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Марцинкевич, инспектор дорожно-патрульной службы:
Виновен водитель «Фольксвагена». Граждане были на остановке, но, увидев «скорую», разбежались. Пострадавших в этом случае нет.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария с машиной скорой помощи

Другие новости рубрики

Все новости
08 ноября 2011 12:15

По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата

08 ноября 2011 06:35

Горремавтодор: Если есть жалобы жителей в отношении «лежачих полицейских», мы их просто переделываем

Столкновение 34 автомобилей на юго-западе Англии мог спровоцировать отвлекшийся на фейерверк водитель
06 ноября 2011 13:00

Столкновение 34 автомобилей на юго-западе Англии мог спровоцировать отвлекшийся на фейерверк водитель