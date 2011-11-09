«Скорая помощь» протаранила остановку на улице Якуба Колоса в Минске

Аварию спровоцировала иномарка, которая ехала во второй полосе.

Водитель «Фольксвагена» решил развернуться, но не уступил дорогу «скорой», которая двигалась по трамвайным путям. Водитель медтранспорта попытался уйти от столкновения. Однако, машину занесло, и она врезалась в трамвайную остановку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Марцинкевич, инспектор дорожно-патрульной службы:

Виновен водитель «Фольксвагена». Граждане были на остановке, но, увидев «скорую», разбежались. Пострадавших в этом случае нет.