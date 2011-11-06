Столкновение 34 автомобилей на юго-западе Англии мог спровоцировать отвлекшийся на фейерверк водитель

Новости Англии, графство Сомерсет. Поступили окончательные данные о жертвах ДТП, произошедшего в пятницу вечером на юго-западе Англии. Семь человек погибло, 51 ранен.

В той страшной аварии столкнулись сразу 34 автомобиля, некоторые из которых загорелись, что привело к взрывам бензобаков.

На данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего. Одна из них – водителей отвлекло происходившее неподалеку шоу с фейерверками. Другие версии – превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции. Расследование продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.