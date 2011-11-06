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Столкновение 34 автомобилей на юго-западе Англии мог спровоцировать отвлекшийся на фейерверк водитель

06 ноября 2011 13:00
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Новости Англии, графство Сомерсет. Поступили окончательные данные о жертвах ДТП, произошедшего в пятницу вечером на юго-западе Англии. Семь человек погибло, 51 ранен.

В той страшной аварии столкнулись сразу 34 автомобиля, некоторые из которых загорелись, что привело к взрывам бензобаков.

На данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего. Одна из них – водителей отвлекло происходившее неподалеку шоу с фейерверками. Другие версии – превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции. Расследование продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Взрыв пиротехники, фейерверк

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