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По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата

08 ноября 2011 12:15
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Два года назад он был лишен водительских прав в Беларуси, и на этот раз ехал с удостоверением, которое ему удалось получить в этом году в России. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:
В момент ДТП водитель был в нетрезвом виде, и уровень содержания алкоголя в крови составил 0,3 промилле, что в десять раз превышает максимально допустимую норму. В настоящее время по факту гибели людей возбуждено уголовное дело, и, в случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Всего за прошедшие выходные на дорогах республики задержаны 725 нетрезвых водителей. Произошло 61 ДТП, погибли 23 человека, 60 получили различные травмы.

По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата-1

По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата-3

По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата-5

По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата-7

По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата-9

По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата-11

# Аварии # авто # Фотофакт

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