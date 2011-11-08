По вине пьяного водителя около Хотимска в Могилевской области погибли три брата

Два года назад он был лишен водительских прав в Беларуси, и на этот раз ехал с удостоверением, которое ему удалось получить в этом году в России. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

В момент ДТП водитель был в нетрезвом виде, и уровень содержания алкоголя в крови составил 0,3 промилле, что в десять раз превышает максимально допустимую норму. В настоящее время по факту гибели людей возбуждено уголовное дело, и, в случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Всего за прошедшие выходные на дорогах республики задержаны 725 нетрезвых водителей. Произошло 61 ДТП, погибли 23 человека, 60 получили различные травмы.