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Российским грузовикам блокируют въезд в Украину вблизи погранперехода «Доманово-Мокраны»

27 февраля 2016 11:21
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Новости Беларуси. Вблизи погранперехода «Доманово-Мокраны» блокируется въезд на территорию Украины грузовых автомобилей, имеющих российскую регистрацию. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. В ведомстве просят грузоперевозчиков учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.

На других направлениях пропуск автопоездов происходит в обычном режиме. Об изменении обстановки Госпогранкомитет обещает оперативно информировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Граница # авто

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