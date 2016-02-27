Российским грузовикам блокируют въезд в Украину вблизи погранперехода «Доманово-Мокраны»

Новости Беларуси. Вблизи погранперехода «Доманово-Мокраны» блокируется въезд на территорию Украины грузовых автомобилей, имеющих российскую регистрацию. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. В ведомстве просят грузоперевозчиков учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.

На других направлениях пропуск автопоездов происходит в обычном режиме. Об изменении обстановки Госпогранкомитет обещает оперативно информировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.