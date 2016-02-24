Прямой эфир

Нетрезвая автолюбительница протаранила на парковке 17 машин

24 февраля 2016 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Попытка автоледи выехать со двора успехом не увенчалась. Более того, доставила массу неприятностей для 17 автовладельцев.

Инцидент произошел 23 февраля в Краснодаре.

То, что творилось на парковке в праздничный день, на видео сняли очевидцы, жильцы многоэтажного дома.

Неизвестно, что еще натворила бы нетрезвая женщина за рулем, если бы не бдительные граждане. Они остановили даму и удерживали до тех пор, пока не прибыли полицейские.

Женщину доставили в отделение полиции. 

При задержании 27-летняя автоледи от медицинского освидетельствования отказалась. 

Читайте также: Настоящая драма развернулась у стоянки одного из гипермаркетов в Минске. Пьяный водитель на парковке совершил два ДТП и пытался скрыться от инспекторов Госавтоинспекции. Мужчина взобрался на опору высоковольтных линий и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством (видео здесь).

# авто # Авария в России

Другие новости рубрики

Все новости
Трамваи столкнулись из-за отключения электричества – предварительная версия аварии в Серебрянке
24 февраля 2016 17:13

Трамваи столкнулись из-за отключения электричества – предварительная версия аварии в Серебрянке

8-летний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Несвиже
22 февраля 2016 14:18

8-летний мальчик попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Несвиже

Непогода стала причиной многочисленных аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными
22 февраля 2016 13:40

Непогода стала причиной многочисленных аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными