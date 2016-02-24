Нетрезвая автолюбительница протаранила на парковке 17 машин

Новости России. Попытка автоледи выехать со двора успехом не увенчалась. Более того, доставила массу неприятностей для 17 автовладельцев.

Инцидент произошел 23 февраля в Краснодаре.

То, что творилось на парковке в праздничный день, на видео сняли очевидцы, жильцы многоэтажного дома.

Неизвестно, что еще натворила бы нетрезвая женщина за рулем, если бы не бдительные граждане. Они остановили даму и удерживали до тех пор, пока не прибыли полицейские.

Женщину доставили в отделение полиции.

При задержании 27-летняя автоледи от медицинского освидетельствования отказалась.

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