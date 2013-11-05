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Рейсовый автобус опрокинулся в Ивацевичском районе. Есть пострадавшие

05 ноября 2013 07:57
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Новости Беларуси. В момент движения автобуса водителю стало плохо. Мужчина потерял сознание, и автобус съехал на обочину и опрокинулся в кювет. Это произошло на 131-м км автодороги Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Автобус двигался в направлении Барановичей. В момент аварии в салоне находились водитель и 12 пассажиров.

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, помогли пассажирам добраться попутным транспортом до места назначения. 4 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Напомним, в октябре в Минске водитель автобуса потерял сознание, машина врезалась в осветительную матчу. ДТП произошло на перекрестке проспекта Дзержинского и проспектом Любимова и улицей Космонавтов. 96 автобус, причем полный пассажиров (время было — вечерний час пик), следуя по маршруту, вдруг резко стал уходить на скорости в сторону обочины. И в конце-концов врезался в столб. В результате происшествия 11 человек получили травмы, в основном – ушибы (смотрите видео).

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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