Рейсовый автобус опрокинулся в Ивацевичском районе. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. В момент движения автобуса водителю стало плохо. Мужчина потерял сознание, и автобус съехал на обочину и опрокинулся в кювет. Это произошло на 131-м км автодороги Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. Автобус двигался в направлении Барановичей. В момент аварии в салоне находились водитель и 12 пассажиров.

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, помогли пассажирам добраться попутным транспортом до места назначения. 4 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Напомним, в октябре в Минске водитель автобуса потерял сознание, машина врезалась в осветительную матчу. ДТП произошло на перекрестке проспекта Дзержинского и проспектом Любимова и улицей Космонавтов. 96 автобус, причем полный пассажиров (время было — вечерний час пик), следуя по маршруту, вдруг резко стал уходить на скорости в сторону обочины. И в конце-концов врезался в столб. В результате происшествия 11 человек получили травмы, в основном – ушибы (смотрите видео).