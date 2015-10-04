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50-летний водитель троллейбуса в Минске потерял сознание за рулем

04 октября 2015 12:36
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Новости Беларуси. Троллейбус выехал на встречку и врезался в припаркованные вдоль дороги автомобили.

Суточная сводка МЧС:
В результате ухудшения самочувствия водителем (потеря сознания) троллейбуса (маршрут №7 «ул.Бобруйская-Сухарево-5», №4611, троллейбусный парк №4 ГП «Минсктранс») 1965 г.р., произошел выезд троллейбуса на полосу встречного движения и касательное столкновение с тремя легковыми автомобилями припаркованными вдоль проезжей части.

Напомним, инцидент произошел в субботу утром. Ранее сообщалось о четырех поврежденных автомобилях. 

# Авария в Минске # авто

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