Легковушку зажало между пассажирским и грузовым поездами под Олехновичами. 3 человека погибли

Новости Беларуси. Страшная авария в Минской области. Этой ночью легковушка столкнулась с двумя поездами. Трагедия произошла недалеко от станции Уша под Олехновичами Минской области.

Машина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулась вначале с пассажирским поездом, затем – с грузовым составом. В результате в аварии погибли три человека, еще один серьезно пострадал и находится в реанимации. Пассажиры и персонал тепловозов не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержка в движении 6 грузовых и 9 пассажирских поездов составила до 3 часов 40 минут. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Очевидцы трагедии рассказывают: водитель хотел проскочить перед пассажирским поездом. Однако машина зацепила вагон и ее отбросило на встречный путь. Там врезалась в идущий на всей скорости уже грузовой состав. В итоге, несколько минут, пока поезда не остановились, автомобиль находился буквально под прессом.

Работник железнодорожной станции:

Людей, которые были в машине, выбросило. Троих на откос, а один, который жив остался, парень вытащили с пути – еще живой был.

Следственная группа установила, что семафоры работали исправно. Единственное: на переезде не было шлагбаума. Впрочем, его наличие здесь не обязательно.

За рулем легковушки был 23-летний житель ближайшей деревни Олехновичи. Причем вел не свою машину – с российскими номерами. Эксперты сейчас устанавливают, был ли в его крови алкоголь. Третий пассажир — парень 90 года рождения — до сих пор в реанимации. Медики констатируют: выжил чудом.

Юлия Ковалевская, инспектор профилактики отделения охраны правопорядка и профилактики Минского отдела внутренних дел на транспорте:

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя автомашины «Мерседес». Это ранее судимый неработающий 23-летний житель деревни Олехновичи Молодечненского района, который, не имея права на управление автотранспортным средством, выехал на данный железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В итоге произошло столкновение с пассажирским поездом сообщением «Калининград – Москва» и грузовым, который следовал из Осипович в Молодечно.

Игорь Сологуб, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Молодечненская центральная районная больница»:

Пациент доставлен к нам вчера в полпервого ночи с черепно-мозговой травмой. Первоначальное состояние пациента было тяжелое, находился он без сознания, поэтому сразу взят на искусственную вентиляцию легких.

В настоящее время состояние его стабильное. Снят с аппаратного дыхания, дышит самостоятельно. Проводится дальнейшее лечение пациента.