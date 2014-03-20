Пьяный речицкий лихач-убийца 14 раз привлекался к административным взысканиям, в том числе и за превышение скорости

Новости Беларуси. Трагедия в Речице. Там накануне поздно вечером легковой автомобиль на большой скорости врезался в стоявших на остановке людей. В результате два человека погибли на месте. Еще один скончался в больнице. Также несколько получили травмы различной степени тяжести. Водитель неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Причем и он сам, и его пассажиры находились в нетрезвом состоянии. Сейчас виновник происшествия задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Автомобиль потерял управление после наезда на искусственную неровность, типа «лежачий полицейский», она находится более чем в ста метрах от этого перекрёстка. Здесь автомобиль вылетел на пешеходный переход и проехав еще 30 метров, врезался в остановочный павильон.

Всё произошло около одиннадцати вечера. В тот момент на остановке было много ожидавших транспорта людей. На пути автомобиля-убийцы оказались пятеро. После наезда несколько мужчин попали под днище машины, их ещё до приезда скорой самостоятельно извлекли очевидцы. Прибывшие медики констатировали смерть двух жителей Речицкого района, ещё троих экстренно госпитализировали.

Александр Пузенков, главный врач Речицкой центральной районной больницы:

Было доставлено трое пострадавших с места аварии. К сожалению, через 2 часа один из пострадавших 88 года рождения умер, тяжелая травма. Двое сейчас находятся в реанимации, состояние тяжелое, стабильное. Оба пациента прооперированы.

Те же очевидцы, что помогали пострадавшим, задержали и водителя злополучной иномарки. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Оказалось, лихач хорошо известен речицким инспекторам: за последние несколько лет он 14 раз привлекался к административным взысканиям, в том числе и за превышение скорости.

Василий Пинчук, начальник Речицкого отдела ГАИ:

Причину установит следствие. Одной из причин, возможно, послужило нарушение скоростных режимов. На улице Советская установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость дорожного движения ступенчато. В том районе, где находится искусственная неровность - 50 км/ч, и вот дальше немного мы видим - 40 км/ч.

Свидетели утверждают: иномарка буквально влетела в остановочный павильон. Скорость машины им показалась просто бешеной. Однако, ключевой момент в этой истории - алкоголь.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

По предварительным заключениям экспертов, водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Следует отметить, что на допросе водитель сам рассказал следователям о том, что он употреблял спиртные напитки вместе со своими приятелями. В отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС. С его участием проводится ряд следственных действий.

Назначен ряд технических экспертиз. Вероятно, совсем скоро специалисты смогут детально описать эту трагедию. Правда, человеческие жизни это уже не вернёт.