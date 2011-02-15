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Пьяный водитель джипа врезался в остановку напротив Оперного театра в Минске

15 февраля 2011 08:41
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Инцидент произошел в понедельник в час пик на ул. Я. Купалы, напротив здания 2-й городской больницы.

ГАИ Центрального района Минска:
ДТП произошло на остановке «Оперный театр». В нее врезался Toyota Land Cruiser. Никто не пострадал.
Водитель Toyota двигался по ул. Я. Купалы (со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Богдановича). При выборе скорости не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Двигаясь по тротуару, не принял меры по снижению скорости и врезался в остановочный пункт. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами. Автомобиль принадлежит не ему.

Ведется разбирательство, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.  

Пьяный водитель джипа врезался в остановку напротив Оперного театра в Минске
# Аварии # авто # Фотофакт

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