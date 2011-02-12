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В поселке Боровая под Минском проходит первый этап чемпионата Беларуси по джип-спринту

12 февраля 2011 18:02
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Гонки на специальных вездеходах, способных выдерживать прыжки и нагрузки по пересеченной местности, проводятся в нашей стране впервые. Но уже успели привлечь большое количество зрителей и участников.

12 февраля трассу опробовали любители, завтра же за штурвал внедорожников и квадрациклов сядут профессионалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Победителями, как и в любых гонках, станут самые быстрые.

Гонщик:
Трасса просто горячий лед. Просто супер. Еще трамплин такой хороший – летим метров 10.

Гонщик:
Нам, в принципе, не привыкать. Мы старожилы – 10 лет в спорте, одиннадцатый год.

Олег Николаев, председатель Комитета внедорожных соревнований БАВФ:
Это гонка сложная. Идет по льду. Трасса меняется постоянно. С каждым заездом становиться все более скользкой, все более непредсказуемой. Ну и вот таким образом выявляем сильнейшие экипажи.

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