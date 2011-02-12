«Cadillac Escalade» – от семейного автомобиля до гостиницы на колесах

Американская болезнь гигантомании перекинулась и на белорусов. А что еще думать, когда у нас на тесте – две громадины «Cadillac Escalade». Черный и белый. Гений и злодей. Доктор Джекил и мистер Хайд. Почему такая противоположность? Еще узнаете. А пока – сухой и повергающий язык цифр.

Длина – 5,5 метров. Ширина – два метра. Высота – тоже почти два метра. Малогабаритная квартира на четырех огромных колесах.

На стороне добра играет белый Кадиллак. Потому что он покупался владельцем, в первую очередь, как семейный автомобиль. В США, между прочим, он несет аналогичную функцию, если семья богатая. Иногда мелькает в клипах суровых рэперов.

У него не интерьер, а интерьерище. Мы даже не представляем, сколько понадобилось бедных коров, чтобы обшить кожей все его шесть раздельных кресел. Все с регулировками, подлокотниками и абсолютно полноценные, в отличие от большинства багажных стульчиков минивэнов.

И при этом остается багажник объемом 1297 литров, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». А если блажь придет использовать салон по иному назначению, то четыре кресла можно демонтировать и получить 3726 литров. Почти четыре кубометра.

Место водителя – капитанский мостик. Высоко и сурово. Все органы управления не просто крупные – гигантские. Дверные ручки – словно рукоятка топора, кочерга автоматической коробки – не меньше черенка лопаты.

Наверное, за это ощущение всего большого и сурового и любят такие автомобили. Есть и перегибы. Например, аж восемь разнокалиберных циферблатов на панели приборов.

Кирилл Курнев, владелец «Cadillac Escalade»:

Увидел эту машину на фотографии в Америке и загорелся желанием купить. Сейчас очень доволен. Езжу и радуюсь. Особенно в зимних условиях. Никогда не было никаких проблем с проездом по каким-то заснеженным территориям.

Для семьи очень удобно, где-то что-то перевести, можно разложить сиденья, в поход съездить.

А что же сумрачный злодей стоит в сторонке? Готовит очередное злодеяние? Нет, он готов распахнуть перед нами свою черную душу, которая на деле оказалась совсем даже не черной. Впрочем, давайте по порядку.

«Cadillac Escalade» может быть не только роскошным автомобилем, но и семейным. Шесть мест, огромный салон, не менее огромный багажник, в котором в случае необходимости можно организовать спальное место. Но при желании «Cadillac Escalade» можно превратить в настоящий внедорожный лимузин.

Впервые, открывая дверь черного внедорожника, невольно восклицаешь набившим оскомину американизмом – ВАУ! Да уж, вау-эффект 100-процентный. Стараниями мастеров и желанием владельца автомобиль превратили в салон бизнес-класса для трансатлантических перелетов. Ничего родного, ничего святого.

Основной материал – кожа, замша и карельская береза, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Из этого красивейшего дерева сделана центральная тумба, таящая в себе немало сюрпризов.

Итак, там скрыты: откидной столик, два бара со специально изготовленной посудой, мусорный контейнер, отделение для столовых приборов.

Снизу врезана вся аппаратура – спутниковый ресивер, усилитель, CD-проигрыватель, радио. И как привет из далекого прошлого – кассетный видеомагнитофон.

Как и полагается в бизнес-классе, в салоне есть всего два кресла. С 12 регулировками. Под рукой – пульты управления всего и вся, телефон.

А на перегородке, отделяющей суровую реальность водительского места от покоя пассажира, висит экран жидкокристаллического телевизора.

В багажнике, которого осталось совсем немного из-за сдвинутых назад кресел, в подполье упрятаны усилители стереосистемы.

А рабочее место водителя кадиллака бизнес-класса не такое уж рабочее. Передняя панель вся обшита замшей, кресла – дорогой кожей, часть панелей – из все той же карельской березы. В случае кризиса деревом из салона можно будет в течение недели топить камин.

Николай Татаркин, владелец «Cadillac Escalade»:

В дальней поездке водитель тебя везет, а ты отдыхаешь сзади. Практически, как в гостинице.

А теперь представьте, что все это еще и ездить умеет. Как жаль, что на момент теста из-под капота черного «Эскалэйда» отправился на ремонт компрессор, который доводил мощность могучего мотора до 500 л.с. Но и без него неплохо.

Вот еще немного впечатляющих цифр. 6 литров, 350 лошадиных сил и 515 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни происходит за 8,6 секунды. Снаряженная масса в 2700 кг.

Когда этот автомобиль берет низкий старт с места – он похож на рассерженного носорога. Причем разгоняется кадиллак даже на заснеженной дороге без пробуксовки. Постоянный полный привод.

Мощь мотора не сможет сдержать даже архаичный 4-ступенчатый автомат. Главное – не отпускать педаль газа.

А вот тормозит эта махина хуже, чем разгоняется, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Педаль невнятная и с огромным ходом. Привычка нужна.

Управляемость? Не надо. Выбирайте направление и поезжайте. Покачиваясь, слушая убаюкивающее бормотание V-образной восьмерки и раздумывая о бренности всего сущего.