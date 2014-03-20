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Поезд протаранил микроавтобус в Турции. 9 человек погибли, 8 госпитализированы

20 марта 2014 10:38
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Новости Турции. На юго-востоке Турции поезд протаранил микроавтобус. Трагедия произошла на железнодорожном переезде. Погибли девять человек. Еще восемь госпитализированы. Медики оценивают состояние некоторых из них как тяжелое.

Установлено, что шлагбаум на переезде был поднят и водитель микроавтобуса, не заметив приближающийся состав, выехал на железнодорожные пути. Поезд снес машину, протащив ее несколько десятков метров. В микроавтобусе находились рабочие, которые направлялись на фабрики, расположенные в промышленной зоне страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы # Аварии в Турции

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