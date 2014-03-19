Прямой эфир

На всех въездах в Минск установят 8 дополнительных комплексов фотофиксации

19 марта 2014 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске усовершенствуют систему наблюдения на кольцевой дороге. На всех въездах в город установят 8 дополнительных комплексов фотофиксации, сообщили в программе «Столичные подробности».

Такие устройства помогут не только следить за соблюдением скоростного режима, но и вычислять угнанные автомобили. В перспективе — умные гаджеты позволят отслеживать также наличие страховки и техосмотра.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Стационарные комплексы фотофиксации, которые уже работают на Минской кольцевой автодороге, доказали свою эффективность. Количество дорожно-транспортных происшествий, которые зависят непосредственно от превышения скорости, снизилось на четверть. Поэтому было принято решение увеличить количество стационарных комплексов фотофиксации, и в первую очередь это будет 8 дополнительных комплексов на всех въездах в Минск.

# Автодороги Беларуси # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Легковушка врезалась в ограждение моста в Брестской области. Пассажир погиб, водитель госпитализирован
19 марта 2014 10:04

Легковушка врезалась в ограждение моста в Брестской области. Пассажир погиб, водитель госпитализирован

Заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов рассказал о новой системе маршрутного ориентирования водителей
19 марта 2014 04:37

Заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов рассказал о новой системе маршрутного ориентирования водителей

Под Гродно BMW разорвало на части. 27-летняя женщина скончалась, ее ребенок в реанимации
16 марта 2014 16:46

Под Гродно BMW разорвало на части. 27-летняя женщина скончалась, ее ребенок в реанимации