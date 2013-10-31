Пьяная автомобилистка на Renault на скорости 100 км/ч пыталась прорваться в Литву

Новости Беларуси. Автомобиль Renault на скорости 100 км/ч въехал на территорию режимного объекта, сбил турникеты, разорвал стальной трос, разбил бетонное ограждение и проследовал к выезду в направлении Литвы. Инцидент произошёл при подъезде к пункту упрощённого пропуска «Дотишки» в Гродненской области.

За рулём Renault находилась 33-летняя женщина, в салоне – два пассажира. Все трое, как выяснилось, были пьяны. Кроме того, у них отсутствовали документы. Проводится разбирательство.



Напомним, пьяных водителей отныне будут лишать авто. Правда, пока только так называемых «повторников». На прошлой неделе вступил в силу закон, который призван улучшить порядок на дорогах. Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Смотрите расследование СТВ.