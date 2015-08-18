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После ссоры с мужем 27-летняя минчанка на ходу выпрыгнула из машины и погибла

18 августа 2015 10:52
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Новости Беларуси. Семейная ссора закончилась трагедией. Авария произошла вечером 16 августа на 16-м километре автодороги Слуцк-Жуки вблизи деревни Загоровщина в Копыльском районе.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси, в этот день около 20.50 по указанной трассе двигался автомобиль Opel, в котором находились 32-летний минчанин и его 27-летняя супруга.

В какой-то момент между ними произошла ссора.

По данным Госавтоинспекции Минской области, женщина открыла дверь и выпрыгнула из салона транспортного средства прямо на проезжую часть.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Как отметили правоохранители, женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. 

Минувшей весной трагедией едва не закончилась семейная ссора в Омске.

30-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, в прямом смысле выбросил трехлетнего сына из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Мальчик чудом остался жив благодаря случайному прохожему, который подхватил его на лету. Подробности здесь

# Авария в Минской области # авто

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