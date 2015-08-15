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Гендиректор «Горремавтодор Мингорисполкома» – о состоянии дорог в Минске

15 августа 2015 16:20
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Новости Беларуси. Этот выпуск программы «Большой город» на СТВ – о состоянии минских дорог. Что делается, чтобы они были лучше и обо что периодически спотыкаются водители? Об этом, а также  много другом расскажет гость программы – генеральный директор предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.

Август несколько утомил всех аномальной жарой. Как выдерживают испытание зноем столичные магистрали? И вообще  влияет ли высокая температура на безопасность дорог?

Лето – пора дачников. В выходные дни пробки на выезд и въезд в город становятся обычным явлением. Дороги становятся тесными. Будут ли строиться новые развязки?

Центр города. Там ездить комфортно, даже с учетом часа пик. А позволяют ли условия столицы расширять дороги в  районах, где  еще узкие улицы, не рассчитанные на большой поток транспорта?

Вопрос, лежащий на поверхности: лежачие полицейские. Есть ли к ним единые требования?

Может ли автомобилист сообщить о критическом состоянии какого-либо участка? Что ему для этого надо: фотография той же ямы, или отсутствующий люк канализации? Куда ему с этой информацией обращаться?

На все волнующие вас вопросы по теме вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!

А если вы готовы предложить интересную тему – звоните нам.

Телефоны горячей линии СТВ:  290 – 66 – 00 или  1 – 600 – 700

# Автодороги Беларуси # авто # Денис Глинский

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