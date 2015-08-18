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Под Несвижем пьяный водитель насмерть сбил велосипедистку, перенес труп в салон машины и скрылся с места ДТП

18 августа 2015 10:07
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Новости Беларуси. Под Несвижем водитель насмерть сбил велосипедистку. После аварии труп мужчина перенес в салон машины и скрылся с места ДТП.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, он обратился в милицию с заявлением об угоне своего автомобиля.

Транспортное средство, где находилось тело погибшей, вскоре обнаружили в Столбцовском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уже известно, что подозреваемый в момент совершения ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан. Проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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