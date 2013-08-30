Подготовка пришкольных дорог к учебному году практически завершена. Установлено более 500 дорожных знаков, оборудовано 18 новых пешеходных переходов

Новости Беларуси. ГАИ Минска практически завершила подготовку пришкольных дорог к новому учебному году. При заездах на территорию средних общеобразовательных учреждений установлено более 500 дорожных знаков, ограждения и информационные щиты. Вблизи школ оборудовано 18 новых нерегулируемых пешеходных переходов.

Как отметили в ведомстве, если родители считают, что где-то для безопасности детей не хватает светофора, если мешают припаркованные автомобили, они могут сообщить в ГАИ. Все обращения будут рассмотрены и по возможности учтены.

В столице уже более недели в усиленном режиме работают эвакуаторы, которые освобождают территории возле школ от неправильно припаркованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.