Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Авто
  • Подготовка пришкольных дорог к учебному году практически завершена. Установлено более 500 дорожных знаков, оборудовано 18 новых пешеходных переходов

Подготовка пришкольных дорог к учебному году практически завершена. Установлено более 500 дорожных знаков, оборудовано 18 новых пешеходных переходов

30 августа 2013 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ГАИ Минска практически завершила подготовку пришкольных дорог к новому учебному году. При заездах на территорию средних общеобразовательных учреждений установлено более 500 дорожных знаков, ограждения и информационные щиты. Вблизи школ оборудовано 18 новых нерегулируемых пешеходных переходов.

Как отметили  в ведомстве, если родители считают, что где-то для безопасности детей не хватает светофора, если мешают припаркованные автомобили, они могут сообщить в ГАИ. Все обращения будут рассмотрены и по возможности учтены.

В столице уже более недели в усиленном режиме работают эвакуаторы, которые освобождают территории возле школ от неправильно припаркованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Водитель фуры закрыл глаза и врезался в машину «скорой». 4 медика погибли
29 августа 2013 16:29

Водитель фуры закрыл глаза и врезался в машину «скорой». 4 медика погибли

Виновник аварии в Гомеле бросил раненых пассажиров и убежал
29 августа 2013 15:08

Виновник аварии в Гомеле бросил раненых пассажиров и убежал

Маршрутка с людьми перевернулась в Гомеле
29 августа 2013 12:55

Маршрутка с людьми перевернулась в Гомеле