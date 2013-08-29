Водитель фуры закрыл глаза и врезался в машину «скорой». 4 медика погибли

Новости Беларуси. Страшная авария на автодороге Витебск-Полоцк произошла в мае. На автомобиле скорой помощи пятеро врачей Полоцкой центральной больницы ехали в Витебск. На конференцию по вопросам кардиологии. Но по пути машину пришлось остановить на обочине из-за неисправности в моторном отсеке. По роковому стечению обстоятельств именно в тот момент в автомобиль с медработниками сзади врезалась груженая фура.

Удар от столкновения был настолько мощным, что машину скорой медицинской помощи выбросило в поле. В такой ситуации у людей практически не было шансов выжить (смотрите видео).

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области (в комментарии БЕЛТА):

Следователями достоверно установлено, что водитель, управляя технически исправным автопоездом в составе седельного тягача марки DAF, вел автомобиль со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, а именно превысил допустимую скорость движения на 9 км/ч, чем проявил преступную небрежность и самонадеянность к управлению транспортным средством. Кроме того, обвиняемый, закрыв глаза, отвлекся от управления транспортным средством и перестал контролировать дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением автопоезда, выехал на обочину, где совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль скорой медицинской помощи.

Три месяца расследования. Окончательное обвинение водителю фуры предъявлено по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Республики Беларусь. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Витебской области для направления в суд.