Маршрутка с людьми перевернулась в Гомеле

Новости Беларуси. Маршрутное такси перевернулось в результате столкновения с легковым автомобилем. В салоне такси находились 7 человек. По данным пресс-службы управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома, в этом ДТП никто не пострадал.

За рулём легковушки «Фольксваген» находилась женщина. Она и спровоцировала аварию, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, авария с участием общественного транспорта произошла вчера в центре Минска. Автобус снес матчу с проводами на проспекте Победителей и получил удар сзади от микроавтобуса. По информации ГАИ, в аварии никто не пострадал. Но было приостановлено движение троллейбусов, пока восстанавливали контактную сеть (смотрите видео).