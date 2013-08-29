Прямой эфир

Маршрутка с людьми перевернулась в Гомеле

29 августа 2013 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Маршрутное такси перевернулось в результате столкновения с легковым автомобилем. В салоне такси находились 7 человек. По данным пресс-службы управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома, в этом ДТП никто не пострадал.

За рулём легковушки «Фольксваген» находилась женщина. Она и спровоцировала аварию, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, авария с участием общественного транспорта произошла вчера в центре Минска. Автобус снес матчу с проводами на проспекте Победителей и получил удар сзади от микроавтобуса. По информации ГАИ, в аварии никто не пострадал. Но было приостановлено движение троллейбусов, пока восстанавливали контактную сеть (смотрите видео).

# авто # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Более 40 человек стали жертвами аварии в Кении
29 августа 2013 11:31

Более 40 человек стали жертвами аварии в Кении

В Витебском районе лоб в лоб столкнулись 2 легковушки, в результате чего одна оказалась под другой
28 августа 2013 18:58

В Витебском районе лоб в лоб столкнулись 2 легковушки, в результате чего одна оказалась под другой

В Минской области за один день произошли две аварии по вине неопытных водителей
28 августа 2013 15:34

В Минской области за один день произошли две аварии по вине неопытных водителей