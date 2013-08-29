Виновник аварии в Гомеле бросил раненых пассажиров и убежал

Новости Беларуси. Мужчина за рулём «Жигулей» сначала врезался в угол гаража, а потом совершил наезд на автомобиль Renault. Оставив в салоне двух раненых пассажиров, виновник ДТП выскочил из машины и скрылся в неизвестном направлении.

Наталья Елистратова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома (в комментарии AUTO.TUT.BY):

Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, на пересечении улиц Социалистической – Деревообделочной, двигаясь в направлении улицы Пирогова, не справился с управлением и совершил наезд на угол гаража дома №53 «В» на улице Социалистической. После чего с места происшествия скрылся в сторону улицы Тухачевского, где в районе дома №27 совершил наезд на автомобиль Renault Espace.

Пассажиры – 33-летняя женщина и 34-летний мужчина с многочисленными травмами госпитализированы.

По последней информации ГАИ, автомобиль, вероятно, был угнан. По предварительным данным, виновник аварии «позаимствовал» машину на соседней улице, чтобы покатать друзей.

Напомним, с места ДТП в Столбцовском районе сбежал 23-летний минчанин. Молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет – машина перевернулась. 22-летний пассажир погиб на месте аварии. Водителя нашли и возбудили уголовное дело (смотрите видео).