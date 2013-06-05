В Таиланде автобус с российскими туристами протаранил жилой дом. 5 человек ранены

Новости Таиланда. В Таиланде автобус с российскими туристами протаранил жилой дом. Травмы получили пять отдыхающих. Всего в автобусе находились 39 человек. В числе пострадавших – трое мужчин и двое женщин, их отправили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

По предварительной версии, авария произошла из-за неполадки тормозов. Известно, что водитель сознательно направил транспортное средство в сторону здания, чтобы избежать столкновения с другими машинами и пешеходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.