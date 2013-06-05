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Легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой под Лепелем. Погибли 4 человека

05 июня 2013 12:53
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Новости Беларуси. Крупная авария произошла этой ночью под Лепелем. Четверо минчан погибли в ДТП при лобовом столкновении. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру, груженую силикатными блоками. Водитель большегруза, пытаясь уйти от удара, резко затормозил, в результате чего сам вылетел в кювет.

Однако трагедии избежать не удалось. Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Еще одного медики доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Водитель грузовика поясняет, что видел «Ауди», что она неожиданно выехала на его полосу движения.
Есть несколько версий происшедшего. Они сейчас прорабатываются. Возможно, водитель уснул либо был в нетрезвом состоянии. Также не исключена возможность, что автомобиль находился в технически неисправном состоянии.

# Аварии # авто # Фотофакт # УГАИ МВД Республики Беларусь # Станислав Соловей # Авария в Витебской области

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