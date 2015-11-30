Под Лунинцем 30-летний мужчина на Ford Transit столкнулся с фурой и погиб

Новости Беларуси. Авария на трассе «Кобрин-Гомель-граница РФ» произошла в воскресенье около полудня. 30-летний житель Лунинца, выезжая на магистраль со стороны Лунинца на микроавтобусе Ford Transit, не пропустил грузовик Volvo.





Пресс-служба ГАИ Брестской области:

30-летний житель Лунинца, управляя автомобилем марки «Форд Транзит», при выезде на автодорогу «Кобрин-Гомель-гр. РФ», со стороны Лунинца, не уступил дорогу грузовому автомобилю марки «Вольво». В результате столкновения водитель погиб на месте происшествия. 27-летняя жительница Лунинца, которая находилась на пассажирском сидении, получила ранения в виде: ЗЧМТ, СГМ, перелома ключицы, ушиба левого бедра, для оказания медицинской помощи госпитализирована в УЗ «Лунинецкая ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.