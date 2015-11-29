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В Гродно парень поскользнулся на льду и попал под колёса BMW

29 ноября 2015 18:43
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Новости Беларуси. Житель областного центра с переломами госпитализирован.

Как выяснилось, молодой человек спускался по ступенькам и поскользнулся на льду. Мужчина упал и выкатился на тротуар, а ноги оказались на проезжей части. Как раз в этот момент на него совершил наезд автомобиль.

ГАИ Гродно и Гродненской области напоминает, с изменением погодных условий нужно быть осторожным не только водителям, но и пешеходам.

ГАИ Гродно и Гродненской области:
Характер за сутки (как и ожидалось) кардинально изменился: выпал снег. Он сделал скользкими не только дороги, но и тротуары. Изменение состояния покрытия требует не только быть осмотрительными к его состоянию не только водителей, но и пешеходам. 

# авто # Несчастный случай

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