В Гродно парень поскользнулся на льду и попал под колёса BMW

Новости Беларуси. Житель областного центра с переломами госпитализирован.

Как выяснилось, молодой человек спускался по ступенькам и поскользнулся на льду. Мужчина упал и выкатился на тротуар, а ноги оказались на проезжей части. Как раз в этот момент на него совершил наезд автомобиль.

ГАИ Гродно и Гродненской области напоминает, с изменением погодных условий нужно быть осторожным не только водителям, но и пешеходам.

ГАИ Гродно и Гродненской области:

Характер за сутки (как и ожидалось) кардинально изменился: выпал снег. Он сделал скользкими не только дороги, но и тротуары. Изменение состояния покрытия требует не только быть осмотрительными к его состоянию не только водителей, но и пешеходам.