На МКАД Mercedes врезался в столб, водитель сам вызвал спасателей

Новости Беларуси. Около полуночи на внутреннем кольце МКАД произошла авария, в результате которой водитель оказался заблокированным в салоне автомобиля.

Mercedes-Benz врезался в мачту уличного освещения.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

29 ноября в 23:50 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от пострадавшего водителя поступило сообщение о столкновении его автомобиля с мачтой уличного освещения на внутреннем кольце 52-го км МКАД. Работниками МЧС из салона легкового автомобиля с использованием АСИ «Холматро» и «Вебер» стопа левой ноги водителя автомобиля 1990 г.р. была деблокирована из-под педали сцепления. Мужчина с предварительным диагнозом ушиб, сдавливание тыльной стороны левой стопы, перелом госпитализирован в УЗ «6-я ГКБ».