Под Гродно BMW разорвало на части. 27-летняя женщина скончалась, ее ребенок в реанимации

Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом на трассе М6 Минск – Гродно. Водитель BMW заметил лежащий на дороге тюк стекловаты и попытался объехать его по встречной полосе. Вероятнее всего, водитель BMW не успел сбавить скорость – авто развернуло поперек дороги и в него влетела Skoda.

Пресс-служба ГАИ Гродно и Гродненской области:

Встречная Skoda после столкновения развернулась на сто восемьдесят градусов. BMW же боковым ударом отбросило на металлическое дорожное ограждение и разорвало практически пополам таким образом, что вместе с крышей задняя часть повисла над кюветом колесами вверх. В Skoda сработали подушки безопасности, ее водитель был пристегнут, потому вообще не пострадал. Минимальной травмой отделалась его супруга, которую даже не госпитализировали.

В салоне BMW находились четыре человека: молодая супружеская пара, 27-летняя женщина и ее 6-летний сын. В результате аварии супруги госпитализированы, женщина-пассажир была не пристегнута. В момент столкновения ее буквально выбросило из салона. Женщина скончалась по дороге в больницу, ее сын находится в реанимации. Предположительно, за рулем автомобиля находилась 22-летняя девушка.

Инспекторы полагают, что кузов автомобиля был кустарно сварен из двух. Ситуация прояснится после соответствующих экспертиз.

Напомним, месяц назад страшная авария произошла на трассе Минск – Калачи – Мядель. Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись в Вилейском районе. Погибли 41-летний водитель, его 36-летний брат с 34-летней женой, а также их годовалый сын, которого мама перевозила на руках. Их 7-летняя дочь госпитализирована с тяжелыми травмами. Смотрите видео.