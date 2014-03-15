Автомобиль проломила глыба льда! Что стало с водителем....

Новости США. Погода преподносит иногда очень неприятные сюрпризы. На этот раз небеса были совсем не благосклонны к жительнице американского Коннектикута: на её автомобиль обрушилась огромная глыба льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После такой аварии, произошедшей на ровном месте, машина не подлежит восстановлению. Но автовладелица говорит, что это предупреждение и что всё могло быть гораздо хуже, если бы подо льдом оказался кто-нибудь из членов её семьи. Кстати, глыба много зимних месяцев лежала на крыше хозяйского дома.