Что скрывают водители маршрутных такси от сотрудников транспортной инспекции?

Новости Беларуси. Ненадлежащее содержание авто, отсутствие техосмотра и билетов. Это основные нарушения водителей маршрутных такси. Сегодня их проверили ревизоры и транспортная инспекция. Теперь недобросовестным перевозчикам придется заплатить крупный штраф. Наша съемочная группа зафиксировала что еще пытались скрыть водители.

Конечная остановка и… контрольная проверка. К такому повороту водитель маршрутки не был готов. Ржавый корпус, обивка сидений порвана, по салону разбросан мусор. Вид, мягко говоря, заезженный. Впрочем, таким автоинтерьером опытных ревизоров и сотрудников транспортной инспекции не удивишь. За один рейд десятки протоколов и выписанных штрафов.

Андрей Илларионов, начальник отдела контроля и договорной работы ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Выявляются факты нахождения пассажирских транспортных средств в неудовлетворительном санитарном состоянии, с наличием неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств. К водителям и перевозчикам применяются меры административного воздействия.

В таких условиях пассажиры оказываются заложниками ситуации. Не скрывают, что и так видно невооруженным глазом, речи о комфорте здесь нет. Однако при выборе маршрута, качество перевозки уже вторично.

Однако антисанитария не единственная причина, почему эта маршрутка не доехала до места назначения. Оплатив проезд, пассажиры так и не дождались билетов. Как признался сам водитель, чеки выдать забыл. Правда, в такую частичную амнезию ревизоры не верят.

А это уже диспетчерская станция «Ангарская». Едва заметив спецмашину, нарушители спешат скрыться. Однако удается это не всем.

Запутанная история. За рулем — один человек, на визитке — другой, а путевой лист и вовсе не на эту машину. Дальнейший разговор с этим водителем уже в автомобиле инспекторов. И вот, где действительно сюрприз: маршрутка, из которой еще десять минут назад выходили пассажиры, не прошла техосмотр.

Водитель Олег не скрывает удивления. Говорит, работает только второй день: о таких скелетах в шкафу его не предупреждали.

Пролить свет пытаемся уже с помощью перевозчика. Благо, он в зоне досягаемости: буквально в десяти метрах от нас руководит процессом на «кустарной» СТО.

Однако техосмотр директору может не пригодиться. Такое грубое нарушение чревато лишением лицензии. Впрочем, вряд ли эту цену можно назвать большой, когда на кону безопасность пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.