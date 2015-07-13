Почему виновник трагедии на улице Гая избежал уголовной ответственности и что думает по этому поводу потерпевший?

Новости Беларуси. 13 июля в Минске поставлена точка в резонансном деле о трагедии на улице Гая. Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и признан невменяемым. Ему предстоит лечение в стационаре под строгим наблюдением.

В ноябре 2014 года страшная авария унесла жизни двух человек. Мужчина, управляя легковым автомобилем, на огромной скорости протаранил пять машин. В итоге погибла супружеская пара. У этой трагедии оказалась и предыстория, которая потрясла общественность не меньше.

В закрытом формате слушанье по делу трагедии на улице Гая длилось пять дней. Учитывая психологическое состояние обвиняемого, суду необходимо было объединить все факты совершенного им преступления.

Завязка этой истории скрыта от общественности за дверями суда. Единственное, что можно констатировать: за несколько дней до трагедии мужчина с ножом в руках наведался в детский сад, который посещали его дети. Вызывала воспитательница милицию, но сработали правоохранители непрофессионально. Во всяком случае, так официально прокомментирует ситуацию руководство ведомства.

А 8 ноября 2014 года мужчина нанесет множество ножевых ранений своей жене и двум детям. Сядет за руль дорогой «иномарки» и на высокой скорости протаранит пять машин. Супружеская пара погибнет на месте. И это станет кульминацией.

Наталья Соколова, прокурор Минской городской прокуратуры:

Установлено судом, что общественно опасные деяния совершены Шалкевичем Эдуардом Юрьевичем в состоянии невменяемости, в связи с чем суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением. Сроки для обжалования сторон. Определение может быть обжаловано в 10-дневнй срок. Вопрос о принесении протеста будет рассматриваться после получения копии определения.

Родители Алексея в тот день ехали на дачу, а теперь их больше нет. Парень устал от долгого судебного процесса, от пустоты в сердце, которую больше никогда и ничем не заполнить. Помогает держаться бабушка и настоящие друзья, с которыми встречается каждую пятницу.

Постановление суда о взыскании в его пользу с обвиняемого 300 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда не расценивает как наказание. Ведь выплачивать эту сумму будет отец обвиняемого, а он – пенсионер. Но обжаловать решение суда Алексей не станет.

Алексей Низов, потерпевший:

Он порезал жену, своих же детей, убил ни в чем неповинных людей. Хочется, чтобы он это осознавал и жил так до конца своих дней. Суд, который здесь, это обычный, людской суд. Есть суд гораздо выше, после жизни. Там, я считаю, все ему аукнется.

Несмотря на рамки закона, обусловленные психическим состоянием обвиняемого, суд установил и факт совершения покушения на убийство, и факт убийства.

Обязали обвиняемого выплатить и компенсацию в 200 миллионов рублей матери каждого из погибших супругов.

Трагедия, по определению литературного жанра, либо рисует весьма призрачное будущего для ее героев, либо делит их жизнь на «до» и «после». Таковы реалии и трагедии на улице Гая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.