Первый снег выпал в Беларуси: увеличилось число аварий и очередей на шиномонтажах

Новости Беларуси. Погода сегодня, 19 ноября, стала главным ньюсмейкером. Первый снег выпал в Беларуси. Его принёс холодный антициклон с запада, который в ближайшие сутки распространится и на другие регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области уже сегодня установился снежный покров, а на отдельных участках дороги уже появилась гололедица. Она стала причиной двух десятков ДТП. К слову, первая авария произошла утром в Гродно на участке с ограничением движения в 40 километров в час.

Александр Войтешко, заместитель начальника ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Если поводить сравнительный анализ, то буквально несколько дней назад в течении суток по всей Гродненской области было зарегистрировано порядка 15-20 ДТП с материальным ущербом. На сегодняшний день только в одном городе Гродно уже зарегистрировано порядка 27 ДТП.

Еще одной причиной такой статистики со знаком минус на дороге стала человеческая безалаберность. Многие так и не сменили резину на зимнюю. Отметим, одна из аварий в Гродно произошла с легковушкой именно на летних шинах. В результате столкновения с еще одним авто и грузовиком пострадало трое человек. С различными травмами они доставлены в больницу.

К слову, ответственность за вождение не по сезону в Беларуси усилена. Накануне Президент подписал указ, согласно которому с 1 декабря по 1 марта предусматривается обязательное использование зимних шин. Документ вступит в силу с середины января 2015.

С первым снегом очереди на шиномонтаже по стране значительно увеличились.

Сотрудник шиномонтажа:

Сегодня была у нас очередь. Но я считаю, что это как обычно. Вот мы работаем и работаем. Машины постоянно подъезжают.

Водитель:

Пока не заставят. Закон уже принят о переходе на зимнюю резину. Не вступил в силу, на сколько я знаю, но скоро вступит. Наказание рублем всегда действует.

20 ноября уже по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики обещают дождь и мокрый снег на юго-западе страны. Ночью столбик термометра уйдет в минус, а днем — поднимется на две-три отметки выше нуля. Такая динамика может спровоцировать образование на дорогах ледяной корки.

В целом неблагоприятная погода сохранится на протяжении всей недели, лишь на выходных в восточной части страны морозы усилятся до минус восьми градусов по Цельсию, а на дорогах сохранится гололедица.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

В связи с тем, что в ближайшее время также ожидается постепенное понижение температуры воздуха, то можно говорить, что пришла уже климатическая зима в свои сроки. В ближайшее время погоду будет определять холодный антициклон. И температура воздуха в ночные часы прогнозируемая -6°C, дневная температура будет от -3°C до +2°C. Поэтому по юго-западной половине в ближайшие сутки ожидаются не только осадки, но также и гололедные явления.