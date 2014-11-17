Минск: сотрудники ГАИ спасли водителя из горящего «Мерседеса»

Новости Беларуси. Экипаж ГАИ нес дежурство в Центральном районе, когда мимо с явным превышением скоростного режима, пронесся «Мерседеса».



По рации инспекторы передали коллегам направление движения автомобиля и стали преследовать водителя. Правда, погоня длилась недолго: на перекрестке улицы Куйбышева с улицей Купалы автомобиль врезался в бетонную стену. От удара машина загорелась.

Подоспевшие сотрудники ГАИ вытащили водителя из горящего автомобиля. Для дальнейшего медицинского обследования мужчину доставили в больницу.

Юлия Голубовская, старший инспектор ДПС спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Когда сотрудники ГАИ пытались его оттуда достать, водитель находился без сознания от столкновения с препятствием. Затем водитель был доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского осмотра, в результате чего стало известно, что, управляя транспортным средством, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ночная погоня, крутые виражи и стрельба. История, которая могла бы лечь в основу голливудского боевика, развернулась недавно на дорогах Брестской области. Там сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя. Остановить его удалось, лишь открыв огонь по колесам машины. Чудом история не закончилась трагедией.

Водитель, который уходил от преследования ГАИ, на своем пути снес несколько знаков и повредил дорожное ограждение. Подробности этой истории вы узнаете из видео.