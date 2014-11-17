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Ночью в Орше Mercedes съехал в овраг, пострадали 5 человек

17 ноября 2014 13:09
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Новости Беларуси. Авария произошла около часа ночи.

Mercedes съехал в овраг реки Оршица. Водитель и пассажиры оказались заблокированы в покореженном автомобиле.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования из салона автомобиля извлечены (деблокированы) 5 пострадавших, с травмами различной степени тяжести все госпитализированы больницу.

Несколько дней назад пять машин столкнулись на Минской кольцевой.

Автомобили перекрыли несколько полос, в итоге образовалась большая пробка.

ДТП произошло при весьма неоднозначных обстоятельствах. У одной из иномарок во время движения открылся капот, водитель включил «аварийку» и остановился. Следующий автомобиль не успел притормозить. Затем произошла целая серия ДТП.

В итоге: пять разбитых машин, одна и вовсе оказалась в кювете, и двое пострадавших (смотрите видео).

# авто # Фотофакт # Авария в Витебской области

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