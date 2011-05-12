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Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу в Минске

12 мая 2011 18:27
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Для настоящих гурманов автомобильного действия первые дни мая ассоциируются с началом сезона гонок. В прошлом году был драг, в этом – дрифт.

Пройдя через кордон милиции мы оказались на скоростной трассе аэропорта «Минск-1». Несмотря на довольно дорогие билеты, свободных мест на трибунах не было.

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Формат мероприятия мало чем отличался от осеннего «Drifting challenge Belarus-2010», сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Скоростная трасса, с которой справились далеко не все. А судьи были непреклонны. Они внимательно следили за каждым движением автомобиля и отмечали все тонкости траектории и прочих аспектов правильного дрифта.

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Зрителям было не до этого. Они просто наслаждались красивым действием. Иногда не зная имен гонщиков, все отчаянно болели за «своих»: БМВ или Ниссан, Питер или Киев.

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

В дрифте главное не секунды или круги, главное – зрелищность. Тому, кто не видел, не понять. Дрифтеры заставили замолчать самых отчаянных скептиков.

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Так как собралось 29 участников, в этот раз в парные заезды пробилось 16. Один за одним пилоты проходили трассу, выбивая соперников на пути к финалу. И, наконец, финал. То чего ждали целый день: Гатис Лапанс против Феликса Читипаховяна.

Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу

Сразу определить победителя не удалось. Интернациональная компания судей попросила полностью повторить заезд.

Награждение

Лавры победителя достались Гатису Лапансу и его белой «БМВ Е30».

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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