Первый этап восточноевропейского чемпионата по дрифтингу в Минске

Для настоящих гурманов автомобильного действия первые дни мая ассоциируются с началом сезона гонок. В прошлом году был драг, в этом – дрифт.

Пройдя через кордон милиции мы оказались на скоростной трассе аэропорта «Минск-1». Несмотря на довольно дорогие билеты, свободных мест на трибунах не было.

Формат мероприятия мало чем отличался от осеннего «Drifting challenge Belarus-2010», сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Скоростная трасса, с которой справились далеко не все. А судьи были непреклонны. Они внимательно следили за каждым движением автомобиля и отмечали все тонкости траектории и прочих аспектов правильного дрифта.

Зрителям было не до этого. Они просто наслаждались красивым действием. Иногда не зная имен гонщиков, все отчаянно болели за «своих»: БМВ или Ниссан, Питер или Киев.

В дрифте главное не секунды или круги, главное – зрелищность. Тому, кто не видел, не понять. Дрифтеры заставили замолчать самых отчаянных скептиков.

Так как собралось 29 участников, в этот раз в парные заезды пробилось 16. Один за одним пилоты проходили трассу, выбивая соперников на пути к финалу. И, наконец, финал. То чего ждали целый день: Гатис Лапанс против Феликса Читипаховяна.

Сразу определить победителя не удалось. Интернациональная компания судей попросила полностью повторить заезд.

Лавры победителя достались Гатису Лапансу и его белой «БМВ Е30».