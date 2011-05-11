Квадроцикл «Suzuki LT-Z400» – настоящий спортивный снаряд и генератор адреналина

Уже только по внешнему виду можно сказать, что перед нами – не просто игрушка или утилитарный мотовездеход, а вполне серьезный снаряд.

Передняя подвеска – двухрычажная классика. Но амортизаторы не простые, а с выносными компенсационными бачками. Такие могут выдерживать значительные нагрузки при прыжках и прочих экстремальных упражнениях. Задняя подвеска – маятниковая, с одним амортизатором. Привод цепной, и только на заднюю ось, два колеса которой жестко соединены между собой. Ходы подвески огромные: 210 мм у передней и 230 – у задней.

Коробка передач – механическая, пятиступенчатая. Есть и возможность двигаться задним ходом. Двигатель – водяного охлаждения, с одним цилиндром, но четырехтактный. Он выдает почти 40 л. с.

«Сухая» масса квадроцикла – всего 170 кг. По автомобильным меркам это около 250 л. с. на тонну. Показатели хорошего спортивного автомобиля. Небольшой вес помогает в крайнем случае вручную справиться с застрявшим квадроциклом, хотя усадить его – надо еще уметь.

Первые пристрелочные заезды приходится выполнять на черепашьей для «Suzuki LT-Z400» скорости. Машинка-то норовистая. В крутых поворотах приходится по-мотоциклетному отвешивать квадроцикл, потому что жесткая задняя ось так и норовит поставить его на бок. Зато энергоемкость подвесок выше всяких похвал. Хотя именно такой она и проектировалась, так что удивляться нечему.

К чему еще пришлось привыкать, так это к излишне резким реакциям на газ. Чуть сильнее потянул курок дросселя, как «желтый шмель» стремительным рывком бросается вперед, так и норовя уехать из-под седока. Так что за руль держаться нужно крепче, а с газом обращаться крайне осторожно.

Постепенно приноравливаясь к «желтому шмелю», начинаем все больше смелеть. На прямиках – полный газ, повороты – в управляемом заносе, попробовали даже ставить его на задние колеса. Делает он это легко, играючи.

Поначалу было страшно. Но потом убедились, что конструкция «Suzuki LT-Z400» способна выдержать больше того, что нам позволяет инстинкт самосохранения. Но напрыгались все равно вволю. Разгон, отрыв, полет, приземление. Причем мягкое, практически незаметное. Подвеска отрабатывает на все 100%. Главное – изначально правильно и ровно уйти со стола отрыва. Иначе можно или клюнуть носом, или жестко приземлиться на задние колеса. Оба варианта одинаково опасны.

«Suzuki LT-Z400» – это не утилитарная машина, а спортивный снаряд, генератор адреналина. Ездить на нем можно только в гордом одиночестве и только вне дорог общего пользования. У него даже спидометра нет. И не нужно.

О скорости вы узнаете, когда все четыре колеса «Suzuki LT-Z400» вновь оторвутся от земли на очередном трамплине.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY