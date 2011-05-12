Шанхайский автосалон: «гибриды» от «BMW», электромобили от «Kia» и пятиметровые седаны от «Volvo»

Китай отобрал у Америки почетный статус автомобильной державы номер один в мире и уверенно уходит в отрыв. Прошедший в Шанхае автосалон отражает эти тенденции: каждый раз выставка радует все большим числом ярких дебютов мировых конструкторов.

Так, именно в Китае компания «BMW» провела премьеру нового купе шестой серии. Агрессии в облике заметно поубавилось, стало больше плавных и элегантных линий.

Больше всех обрадуются поклонники «горячих» баварских седанов. Вот он, новый «M5». Правда, пока это предсерийный прототип. Но уже известно, что прежний, пятилитровый атмосферный V10, под капотом здесь сменит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составит около 580 л.с.

Наконец, специально для Китая баварские конструкторы разработали «гибридный» вариант длиннобазной «пятерки», которая появится на дорогах в 2013 году, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Можно ли сделать из «Mini» «Rolls-Royce?!» Британские конструкторы поступили просто – обратились к своим коллегам из Гудвуда.

В результате появился «Mini» в специальном исполнении «Inspired by Goodwood», интерьер которого щедро отделан кашемиром и кожей.

«Родного» от «Mini» тут осталось немного: внешность и мотор под капотом – 184-сильная бензиновая «четверка» от «Cooper S». И компактные машины могут быть не менее роскошными, чем «Rolls-Royce».

Новая заготовка конструкторов «Kia» – электромобиль «Naimo», прообраз городского кроссовера длиной менее 4 м с весьма забавной внешностью.

Особенно миловидно смотрится передок а-ля «Губка Боб Квадратные штаны».

Сюрприз китайцам приготовили и конструкторы «Volvo». Ведь теперь это вовсе не шведская марка, а китайская. Китайцы покупают все.

На Шанхае-2011 был показан концепт «Univers», в котором угадывается дух старых, классически, добрых «Volvo», тех самых, что вызывали ассоциации со шкафами из IKEA.

Правда, передок с горбатым капотом в духе знаменитого «PV544» – явно на любителя.

В любом случае, китайским водителям сие монументальное «изваяние» длиной под 5 м и щедро отделанным кожей и деревом салоном будет в самый раз.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY