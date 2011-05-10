Аэромобиль будущего «ЛАРК-4»: от Москвы до Стамбула 2 часа без дозаправки

В России экологически чистый транспорт пока не разрабатывают, зато там вот-вот запустят в производство другой автомобиль будущего «ЛАРК-4». Главное достоинство этой машины в том, что она не только ездит. Но и летает, а значит, способна полностью решить проблему пробок.

Для взлета аэромобилю нужна площадка всего лишь в 30 метров. Средняя скорость такой летающей машины — 700 км/час. Путешествие из Петербурга в Москву займет всего 1 час, а долететь от Москвы до Стамбула можно за 2 часа без дозаправки.

Расход топлива у летающего автомобиля примерно как у среднестатистического земного авто. «ЛАРК-4» оснащен бортовым компьютером, который отслеживает и предотвращает ошибки пилотов и при необходимости вообще может взять управление на себя. Разработчики считают, через 50 лет каждый россиянин сможет позволить себе такое летающее авто.