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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде. Не менее 3 погибших, 2 эвакуированных

27 февраля 2012 06:50
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Новости Канады. Всего в момент ЧП в вагонах находились 75 пассажиров. К месту трагедии стянуты группы спасателей из Торонто и Гамильтона. Для эвакуации пассажиров полиция перекрыла движение в обе стороны по основному шоссе, ведущему в Торонто.

Пассажирский поезд, следовавший от Ниагарского водопада в Торонто, накануне вечером сошел с рельсов. Причины трагедии пока не установлены.

К месту аварии для проведения расследования уже выехали эксперты канадского Совета по безопасности на транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Техногенные катастрофы # авто # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы

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