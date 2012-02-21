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Водитель «Тойоты» протаранил «Шкоду» и «Опель» в центре Минска

21 февраля 2012 08:58
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Новости Минска. Крупное ДТП с участием трех машин произошло на проспекте Независимости. Серьезно пострадал водитель минивэна, выехавшего на встречную  полосу. С черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу. Остальные участники ДТП получили легкие повреждения и от госпитализации отказались.

Александр Трацевский, инспектор ДПС:
Водитель «Тойоты» двигался по Проспекту Независимости к центру. Выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со «Шкодой», после чего его отбросило и он совершил столкновение с «Опелем».

Детали ДТП уточняются. Сотрудники ГАИ опрашивают свидетелей. Вероятнее всего, причинами стали погодные условия. Возможно, водитель неправильно выбрал скоростной режим и не учел дорожную обстановку. Степень его вины будет оценена специалистами позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Аварии # авто

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