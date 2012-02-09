Прямой эфир

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили

09 февраля 2012 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По предварительной версии, причиной ДТП в столице страны Сантьяго стала невнимательность водителя. Он просто не вписался в поворот, и поезд сошел с рельсов.

Избежать худших последствий удалось лишь благодаря тому, что рядом со зданием находилась парковка. Именно стоявшие на ней машины снизили скорость сошедшего состава, в результате чего зданию удалось устоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По счастливой случайности обошлось без жертв: авария произошла днем, когда все жильцы злополучного дома были на работе.

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-1

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-3

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-5

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-7

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-9

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-11

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-13

Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили-15

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
07 февраля 2012 17:55

Устройство, повторяющее эмоции водителя во время движения

07 февраля 2012 13:34

Столкновение маршрутного такси с трактором в Бресте. Один человек пострадал

06 февраля 2012 10:51

Столкновение легковушки и грузовика в Бресте. От удара грузовик занесло и он перевернулся