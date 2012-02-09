Поезд метро сошел с рельсов и врезался в жилой дом в Чили

По предварительной версии, причиной ДТП в столице страны Сантьяго стала невнимательность водителя. Он просто не вписался в поворот, и поезд сошел с рельсов.

Избежать худших последствий удалось лишь благодаря тому, что рядом со зданием находилась парковка. Именно стоявшие на ней машины снизили скорость сошедшего состава, в результате чего зданию удалось устоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По счастливой случайности обошлось без жертв: авария произошла днем, когда все жильцы злополучного дома были на работе.